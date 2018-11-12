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Путин поручил Медведеву проанализировать налоговую нагрузку на россиян

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву провести анализ в связи с сообщениями о росте налоговой нагрузки на население.

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По словам главы государства, на увеличение фискальной нагрузки его внимание обратил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

«Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит, не на бумажках, а в реальной жизни», — сказал Путин, обращаясь к Медведеву на совещании с членами правительства. Его слова передает «РИА Новости».

В сентябре Медведев заявил, что правительство не планирует ближайшие шесть лет повышать уровень налоговой нагрузки.  По его словам, фискальная нагрузка России соответствует уровню, который принят в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Премьер-министр также отметил, что России удалось вопреки санкциям и кризисам вернуть экономику к росту, создав за предыдущие годы «достаточно неплохую базу для дальнейшего развития».

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