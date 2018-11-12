Прямой эфир

Покупатель из Гонконга заплатил за трюфель €85 тыс.

0
Фото: Global Look Press/Bruno Murialdo/Ropi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Редкий 850-граммовый белый трюфель продан с аукциона в Италии за €85 тыс. Его приобрел анонимный покупатель из Гонконга.

Организаторы ежегодного грибного аукциона в Альбе (регион Пьемонт) отметили, что это значительно выше среднерыночной цены трюфелей — обычно она составляет около €350 за 100 г. Однако в случае с этими грибами крупные экземпляры ценятся дороже мелких, сообщает The Locals.

В прошлом году трюфели не уродились из-за засушливой погоды, отметили организаторы торгов, из-за этого цены поднялись до €600–700 за 100 г. В этом сезоне грибы порадовали ценителей как качеством, так и количеством, и их стоимость упала к восторгу ценителей и владельцев ресторанов, отметил глава Национального центра изучения трюфелей Антонио Деджакоми. По его словам, благодаря дождям в июле и августе грибы получились невероятно ароматными.

В январе на рыбном аукционе в Японии продали голубого тунца весом 405 кг за 36,45 млн иен ($323 тыс.). Рыбу выловили в водах Тихого океана недалеко от порта Ома в префектуре Аомори.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Куртку Майкла Джексона продали на аукционе почти за $300 тыс.
Часть лестницы Эйфелевой башни выставили на торги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017