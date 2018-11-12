Покупатель из Гонконга заплатил за трюфель €85 тыс.

Редкий 850-граммовый белый трюфель продан с аукциона в Италии за €85 тыс. Его приобрел анонимный покупатель из Гонконга.

Организаторы ежегодного грибного аукциона в Альбе (регион Пьемонт) отметили, что это значительно выше среднерыночной цены трюфелей — обычно она составляет около €350 за 100 г. Однако в случае с этими грибами крупные экземпляры ценятся дороже мелких, сообщает The Locals.

В прошлом году трюфели не уродились из-за засушливой погоды, отметили организаторы торгов, из-за этого цены поднялись до €600–700 за 100 г. В этом сезоне грибы порадовали ценителей как качеством, так и количеством, и их стоимость упала к восторгу ценителей и владельцев ресторанов, отметил глава Национального центра изучения трюфелей Антонио Деджакоми. По его словам, благодаря дождям в июле и августе грибы получились невероятно ароматными.

В январе на рыбном аукционе в Японии продали голубого тунца весом 405 кг за 36,45 млн иен ($323 тыс.). Рыбу выловили в водах Тихого океана недалеко от порта Ома в префектуре Аомори.