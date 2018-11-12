В Москве пьяный полицейский выбил коллеге зуб крышкой от мусорной урны

В Москве пьяный полицейский вступил с коллегой в драку и выбил ему зубы крышкой от мусорной урны. Об этом 12 ноября сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 11 ноября. 34-летний полицейский вместе со своей подругой возвращался из кафе и на фоне личной неприязни вступил в драку со своим коллегой. Мужчина нанес ему травмы головы, а также выбил несколько зубов. Пострадавший госпитализирован.

Агентство также сообщает, что оба полицейских находились не при исполнении.

12 ноября сообщалось, что житель Новосибирска попытался убить сотрудника Росгвардии спрятанным в трости клинком в момент задержания за отказ платить в магазине.