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Напавшему на следователя мужчине вынесли приговор в Благовещенске

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В Благовещенске завершилось судебное разбирательство над 34-летним мужчиной, который обвинялся в угрозе убийством и причинении вреда здоровью следователю. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Инцидент произошел 13 июня 2018 года, когда следователь приехал к подозреваемому, чтобы вручить ему повестку для участия в производстве следственных действий. Мужчина обвинялся в краже, пишет Амурская служба новостей.

Возле дома обвиняемый напал на сотрудника правоохранительных органов, угрожая убийством. При этом в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нападавший полностью признал свою вину. Он был осужден по ч. 3 ст. 296 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.

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