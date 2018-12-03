В следующем году российское кино ждут реформы в системе распределения господдержки кинематографии — их уже анонсировал министр культуры, представляя новое руководство Фонда кино. Сегодня, как известно, деньги по этой статье идут по двум каналам. Министерство культуры традиционно отвечает за авторское, дебютное, социально значимое кино, Фонд кино — за зрительский сегмент. При этом средства между ними распределяются примерно поровну. Однако, по словам министра, если работа фонда будет признана эффективной, начиная с 2020 года его бюджет будет увеличиваться за счет денег министерства. Соответственно, расширится и спектр фильмов, поддержкой которых будет заниматься Фонд кино.

Идея это вполне разумная, правильная. Она давно обсуждается в индустрии. Конечно, многое зависит от конкретных деталей, поэтому предметно рассуждать об этой реформе можно будет чуть позднее. По поводу же эффективности — ни для кого уже не секрет, что последнее время российское зрительское кино достигло больших успехов (согласно прогнозу Фонда кино, по итогам 2018 года доля российского кино может составить 30%. — «Известия»).

На мой взгляд, главный фактор нынешних результатов — это реформа Фонда кино 2010 года и создание института лидеров. В основе реформы лежала идея концентрации ресурсов на тех продюсерах, которые в состоянии стабильно производить высокого уровня картины. Благодаря реформе выросло среднее качество фильмов, а также появилась возможность производства крупнобюджетных проектов, чего раньше просто не было. А без больших картин кинематограф страны не может быть полным, да и зрителей много не соберешь. Конечно, бывают исключения, когда небольшие фильмы собирают хорошие деньги, я вообще люблю малобюджетное кино, но основную кассу делают именно фильмы-события.

Сегодня уровень господдержки зрительского кино составляет примерно 3 млрд рублей. Номинально эта сумма не менялась все последние годы, но объективно она снизилась более чем в два раза. Как мы посчитали, 3 млрд в 2010 году — это в ценах 2018 года примерно 1,4 млрд, что связано и с инфляцией, и с падением курса. В кино, к сожалению, все еще очень велика валютная составляющая. Компьютеры и софт, съемочное оборудование, большая часть транспорта, а также ткани, краски, многие строительные материалы, инструменты и так далее — всё это у нас не производится и закупается в валюте, что сказывается на бюджетах фильмов, которые считаются в рублях.

Если ничего кардинально меняться не будет, я думаю, мы и дальше сможем удерживать долю в 20–25%. Однако, нужно понимать, что мы вышли на плато, достигли максимальных результатов при имеющихся возможностях. В дальнейшем доля вряд ли будет расти, если не увеличится уровень государственной поддержки, который является очень мощным драйвером развития. Необходимо подчеркнуть, что в киноиндустрии много частных денег, однако именно государство играет роль якорного инвестора. Один государственный рубль приносит два рубля частных денег.

При этом, поддержка коммерческого сегмента не должна увеличиваться за счет поддержки авторского. Такое кино является важнейшей частью любой кинематографии, оно занимается поисками нового художественного языка и является своего рода лабораторией для массового продукта.

И все-таки можем ли мы еще больше увеличить долю российского кино? Как показывает зарубежный опыт, конкурировать с Голливудом на собственном рынке реально. Показательный пример — Франция, где доля отечественных картин без каких-либо ограничений в отношении американских релизов превышает 40%. Конечно, там иная культура киносмотрения и сравнивать нас сложно. Например, там очень активно ходят на авторское кино, которое у нас не считается кассовым. Французы так воспитаны — кино у них проходят в школе! И для существенной части населения не посмотреть новый авторский фильм неприлично, даже если такое кино тебе не очень и нравится. Там, например, можно встретить очереди в кинотеатры из 50-летних людей.

Словом, специфика есть в каждой стране. Тем не менее я думаю, что мы вполне могли бы перебраться за 30% в течение трех лет — при условии увеличения господдержки раза в два. В масштабах страны это небольшие деньги, тогда как значение этого рывка для культуры трудно переоценить. Кино обеспечивает общую идентичность, объединяет государство в единое целое. С недавних пор наше кино активно представляет Россию за рубежом. Раньше успешно продавалась только отечественные авторские картины. Теперь практически каждый качественный зрительский фильм продается в десятки стран. А рост и развитие экспортного потенциала — еще одно свидетельство повышения уровня нашего кино.

Автор — продюсер, глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)

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