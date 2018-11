ООН предпримет дальнейшие шаги по экономическому реформированию Ливии

Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (UNSMIL) будет предпринимать дальнейшие шаги по экономическому реформированию Ливии. Об этом сообщается на официальной странице UNSMIL в Twitter.

«С тех пор как были объявлены экономические меры, наблюдаются позитивные тенденции увеличения количества валюты на банковских счетах и снижение курса на черном рынке. Дальнейшие шаги будут предприниматься для поддержания и продолжения реформ», — говорится в сообщении.

