ООН предпримет дальнейшие шаги по экономическому реформированию Ливии

Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (UNSMIL) будет предпринимать дальнейшие шаги по экономическому реформированию Ливии. Об этом сообщается на официальной странице UNSMIL в Twitter.

«С тех пор как были объявлены экономические меры, наблюдаются позитивные тенденции увеличения количества валюты на банковских счетах и снижение курса на черном рынке. Дальнейшие шаги будут предприниматься для поддержания и продолжения реформ», — говорится в сообщении.

3/4 DSRG-P in #Palermo Economic meeting: Since announcement of economic measures, a positive trend has been marked of increasing currency amounts in bank account deposits & a drop in the black-market exchange rate. More steps 2 B taken to sustain & continue reform measures pic.twitter.com/8RbFHR9I9Q — UNSMIL (@UNSMILibya) November 12, 2018

«Недовольство хищническим поведением вооруженных группировок, использованием ими обменного курса черного рынка и неправильное управление государственными финансами правительством были среди факторов, вызвавших столкновения в Триполи», — цитирует спецпредставителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Уилльямс «РИА Новости».

Заседание рабочей группы по урегулированию в Ливии проходит в Палермо (Италия) с 12 по 13 ноября.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства диктатора Муамара Каддафи, правившего страной более 40 лет. До сих пор там не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. На западе, в ливийской столице Триполи, заседает правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и ЕС. На востоке заседает палата представителей, во главе которой стоит генерал повстанцев Халифа Хафтар. Выборы в палату представителей прошли в июне 2014 года. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи.

8 июня американские СМИ заявили, что Москва закрепляет за собой одну из ведущих ролей в Ливии, активно развивая отношения с обоими действующими в стране правительствами.