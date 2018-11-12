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ООН предпримет дальнейшие шаги по экономическому реформированию Ливии

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Фото: twitter.com/UNSMIL (@UNSMILibya)
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Миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (UNSMIL) будет предпринимать дальнейшие шаги по экономическому реформированию Ливии. Об этом сообщается на официальной странице UNSMIL в Twitter.

«С тех пор как были объявлены экономические меры, наблюдаются позитивные тенденции увеличения количества валюты на банковских счетах и снижение курса на черном рынке. Дальнейшие шаги будут предприниматься для поддержания и продолжения реформ», — говорится в сообщении.

«Недовольство хищническим поведением вооруженных группировок, использованием ими обменного курса черного рынка и неправильное управление государственными финансами правительством были среди факторов, вызвавших столкновения в Триполи», — цитирует спецпредставителя ООН по политическим вопросам в Ливии Стефани Уилльямс «РИА Новости».

Заседание рабочей группы по урегулированию в Ливии проходит в Палермо (Италия) с 12 по 13 ноября.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства диктатора Муамара Каддафи, правившего страной более 40 лет. До сих пор там не прекращаются вооруженные конфликты между различными группировками. В стране установилось двоевластие. На западе, в ливийской столице Триполи, заседает правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем, сформированное при поддержке ООН и ЕС. На востоке заседает палата представителей, во главе которой стоит генерал повстанцев Халифа Хафтар. Выборы в палату представителей прошли в июне 2014 года. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи.

8 июня американские СМИ заявили, что Москва закрепляет за собой одну из ведущих ролей в Ливии, активно развивая отношения с обоими действующими в стране правительствами.

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