Путин подписал закон об отмене надбавок к пенсиям депутатов

Президент России Владимир Путин 12 ноября подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для парламентариев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Поправки позволяют членам Совета Федерации или депутатам Государственной думы добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсиям. Согласно закону, который вступит в силу 1 января 2019 года, при добровольном отказе от ежемесячной надбавки к пенсии повторно она не устанавливается.

Также уточняется, что сейчас на надбавку в 55% могут рассчитывать политики, отработавшие в парламенте более пяти лет. Для тех, кто отработал больше 10 лет, доплата составляет 75%, пишет «Коммерсант».

11 ноября сообщалось, что Госдума приняла президентский закон о сохранении льгот по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения. Документ сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.