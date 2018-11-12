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Путин подписал закон об отмене надбавок к пенсиям депутатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин 12 ноября подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для парламентариев. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Поправки позволяют членам Совета Федерации или депутатам Государственной думы добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсиям. Согласно закону, который вступит в силу 1 января 2019 года, при добровольном отказе от ежемесячной надбавки к пенсии повторно она не устанавливается.

Также уточняется, что сейчас на надбавку в 55% могут рассчитывать политики, отработавшие в парламенте более пяти лет. Для тех, кто отработал больше 10 лет, доплата составляет 75%, пишет «Коммерсант».

11 ноября сообщалось, что Госдума приняла президентский закон о сохранении льгот по имущественным налогам в границах действующего пенсионного возраста и после его повышения. Документ сохраняет право на получение федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество при достижении нынешнего пенсионного возраста, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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