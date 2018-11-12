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Отделочник ожидает суда за упавшую штукатурку в Красноярске

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В Красноярске завершено расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит индивидуальный предприниматель. Мужчина провел некачественный ремонт в квартире, в результате чего штукатурка обрушилась на матрас, на котором спали две девушки.

Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю, в июле 2017 году мужчина занимался отделкой квартир в строящемся доме на улице Карамзина. В июле этого года, когда в квартиру заехали жильцы, слой штукатурки упал на матрас, на котором спали две девушки. Они вовремя услышали шум и успели отскочить, никто не пострадал. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Была проведена строительно-техническая экспертиза, которая показала, что в ходе укладки слоя были допущены нарушения в технологии производства отделочных работ.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Мужчине может грозить наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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