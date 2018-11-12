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Восточно-Сибирская железная дорога завершила подготовку к зимнему сезону

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Пассажирскую инфраструктуру и подвижной состав Восточно-Сибирской железной дороги полностью подготовили к эксплуатации в зимний период.

Как сообщает пресс-служба железной дороги, в рамках подготовки к зиме были проведены работы на 61 вокзале, в 12 пассажирских павильонах, а также на 896 пассажирских платформах. После этого все объекты прошли тщательную проверку. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Также была проведена ревизия всей экипировочной инфраструктуры, прошла заготовка песка для обработки мест прохода пассажиров. Электропоезда, которые выйдут на маршруты в зимний период, прошли комплексное техническое обслуживание и комиссионный осмотр. Парк пассажирских вагонов полностью готов к работе в зимних условиях.

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