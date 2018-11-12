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Носивший икру Цеповязу заявил, что скандальные фото сделаны позже 2015 года

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Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова
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Житель Амурской области Александр Уланов, который приносил в колонию красную икру осужденному на 20 лет Вячеславу Цеповязу, рассказал, когда были сделаны фото заключенного с крабами и икрой.

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«Это не 15-го года история. Абсолютно не 15-го года история. Пусть это будет монтаж 15-го года, хорошо. Вы верите в это? Я с Цеповязом, в принципе... Ну, начал ездить к нему в 16-м году. В середине 16-го года», — сказал Уланов в интервью телеканалу РЕН ТВ

При этом, в УФСИН по Амурской области заявили, что снимки подлинные и были сделаны в 2015 году.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На счету преступников в общей сложности 19 убийств, в том числе массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей, в доме фермера Сервера Аметова в ноябре 2010 года. 

Бандит отбывает наказание в колонии строгого режима. Ранее в ноябре в Сети появились снимки Цеповяза, где он сидит за столом с икрой, шашлыками и крабами. Кадры вызвали широкий общественный резонанс.

Как пояснила бывшая жена осужденного Наталья Стришняя, она и Цеповяз обменивались по интернету фотографиями, пока их отношения не испортились. Переписка велась в 2015 году. Супруги развелись в 2017-м.

Сам преступник утверждает, что снимки сфабрикованы: они были опубликованы еще летом 2018 года, а потом была проведена проверка, которая «не выявила нарушения». Осужденный уверен, что фото утекли в СМИ из-за бракоразводного процесса и раздела имущества со Стришней. 

По версии адвоката Цеповяза, фотографии были еще несколько месяцев назад проверены сотрудниками ФСИН и прокуратуры, в результате чего выяснилось, что снимки не могли быть сделаны на территории амурской колонии, где содержится бандит.

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