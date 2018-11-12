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Министр обороны Бельгии Лунес назвал себя националистом

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Фото: twitter.com/Belgian Royal Palace (@MonarchieBe)
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Новый министр обороны Бельгии Сандер Лунес открыто заявил о том, что является фламандским националистом, сообщает «РИА Новости» 11 ноября.

39-летний Лунес в понедельник принес присягу бельгийскому королю Филиппу. Он представляет праворадикальную партию «Новый фламандский альянс» (NVA), которая входит в правящую в Бельгии правительственную коалицию. В своем кабинете новый министр установил скульптуру, изображающую фламандского конного ловца креветок.

«Будучи националистом, я понимаю, какое значение имеет символика, и я уважаю индивидуальность при выборе символики», — прокомментировал он.

До этого Лунес занимал пост депутата Европарламента. Пост главы минобороны прежде занимал Питер Вандепут, который также является представителем NVA. Он ушел в отставку и намерен стать бургомистром города Хассельт.

Конный промысел креветок на бельгийском побережье Северного моря — одна из традиционных фламандских профессий, этот способ ловли креветок сетью на лошади появился 500 лет назад. Для креветочного промысла пригодны исключительно лошади фламандской породы «брабансон» из-за их силы и выносливости.

Современная Бельгия разделена на три региона — Фламандский, Валлонский и Брюссельский. Официальным языком страны является французский, но жители Фландрии разговаривают на нидерландском. 

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