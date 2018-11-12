Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Иркутской области

В городе Саянск Иркутской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Спортивный объект расположился в микрорайоне Олимпийский. Стоимость работ составила 60,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Новый ФОК включает в себя спортивный зал размером 18 на 38 м, который послужит площадкой для мини-футбола, а также баскетбольную площадку для занятий в летний период. В комплексе оборудованы душевые, тренерские комнаты, медицинский кабинет и раздевалки.

Заниматься футболом в новом комплексе будут около 1 тыс. спортсменов. Первый турнир состоялся сразу в день открытия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Строительство объекта велось при поддержке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Финансирование осуществлялось в рамках госпрограммы региона «Развитие физической культуры и спорта», рассчитанной на 2014–2020 годы. Стоимость работ составила 60,7 млн рублей, из которых 57,7 были направлены з бюджета области, а остальные средства были выделены из местного бюджета.

Как рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, по поручению губернатора значительный объем средств выделяется на развитие спортивной инфраструктуры. Так, в Зиме сейчас идет строительство подобного ФОКа, но со стадионом. Сдать объект планируется в сентябре 2019 года.