Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко

Украина для президента США Дональда Трампа — зависимая и слабая страна. Такую точку зрения высказал российский сенатор Алексей Пушков, объясняя, почему американский лидер не пожал руку украинскому президенту Петру Порошенко в Париже во время мероприятий, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны.

«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него — зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — написал Пушков в Twitter.

11 ноября в Париже проходили торжества по случаю векового юбилея окончания Первой мировой войны. На записи, снятой в начале мероприятий, видно, как Трамп с супругой лично приветствовали прибывших на встречу лидеров других государств. При этом Порошенко, внимательно следил за действиями американского коллеги, ожидая, что тот уделит внимание и ему. Однако этого не случилось.