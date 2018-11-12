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Песков прокомментировал участие России в Первой мировой войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль с уважением относится к решению организаторов церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже не включать в программу мероприятия письма русских солдат.

«Мы действительно на это внимание обратили. И действительно история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — очень сложная и противоречивая история. Это решение организаторов. Мы к этому решению относимся с уважением. Мы также убеждены, что в Париже и во Франции многие помнят о подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции», — заявил журналистам Песков.

Мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны прошли 11 ноября в Париже. В ходе торжественной церемонии французские выпускники зачитывали воспоминания очевидцев перемирия. Прозвучали фрагменты записей военнослужащих из Франции, Великобритании, США, Германии, а также китайского рабочего и французской девушки. Президент России Владимир Путин на мероприятии почтил память русских солдат и офицеров, возложив цветы к памятнику участникам Русского экспедиционного корпуса.

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