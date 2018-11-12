Жан-Поль Готье пообещал отказаться от натурального меха

Французский модельер Жан-Поль Готье перестанет использовать в своих коллекциях натуральный мех. По его словам, убийство животных ради шкур — ужасная практика.

О своем решении Готье объявил в эфире программы «Добрый вечер» французского Canal+.

«Можно найти искусственный мех или другие способы согреться. Может, это поможет проявить более творческий подход, который не наносит никому вреда», — цитирует интервью «РИА Новости».

Зоозащитная организация PETA написала в Twitter пост с напоминанием, что добивалась от дизайнера этого шага более 10 лет.

Директор организации по международным программам Мими Бехечи сказала британской газете The Guardian, что решение Готье — знак того, что времена изменились. Всё больше людей отказываются носить мех, ради которого животных подвергают мучениям. По ее мнению, натуральный мех «так же мертв, как звери, с которых его сняли».

В сентября британская Burberry заявила об отказе от натурального меха. Директор компании Марко Гобетти подчеркнул, что современная роскошь предполагает социальную и экологическую ответственность. Также марка откажется от сжигания непроданной продукции и начнет перерабатывать ее или повторно использовать.