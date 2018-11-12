Путин не общался с Порошенко в Париже

Президент России Владимир Путин не имел возможности поговорить с президентом Украины Петром Порошенко в Париже во время торжеств в честь столетия окончания Первой мировой войны.

«Насколько мне известно, не было (возможности общения российского и украинского президентов. — Ред). Насколько мне известно, они не пересеклись», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее, 11 ноября, Путин подтвердил журналистам, что ему удалось поговорить с президентом США Дональдом Трампом во время приема в Елисейском дворце.

Торжественный обед, организованный по случаю столетия завершения Первой мировой войны, состоялся в Елисейском дворце 11 ноября. Рядом с российским лидером за столом сидели генеральный секретарьООН Антониу Гутерриш и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.