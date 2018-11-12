Национализм назвали движущей силой распространения фейковых новостей в Индии

Возрастающая волна национализма побуждает обыкновенных граждан в Индии распространять «фейковые новости» (fake news), говорится в исследовании BBC World Service, опубликованном 12 ноября.

В рамках научного проекта исследователи проанализировали поведение людей из Индии, Кении и Нигерии в социальных сетях в отношении распространения новостей, включая посты в Facebook, Twitter, картинки и сообщения в мессенджерах и др. Согласно докладу, факты для многих индийских граждан оказываются куда мене важными, чем эмоциональное побуждение поддерживать национальную идентичность. При этом в Кении и Нигерии национальное самосознание играет меньшую роль в распространении ложных фактов чем в Индии.

Как показал анализ, во всех трех странах недоверие людей к основным средствам массовой информации побуждает граждан распространять информацию из альтернативных источников. При этом они не предпринимают попыток проверить факты, будучи убежденными, что помогают распространять реальные истории. Вдобавок эти люди уверены в способности отличать настоящие новости от ложных. Согласно ученым, правые сообщества в социальных сетях действуют куда более организованно и сплоченно, чем сообщества левого крыла. Граждане также зачастую доверяют сообщениям и репостам новостей от друзей и близких без проверки первоисточника.

В Индии широкое распространение слухов и фейковых новостей в приложении WhatsApp в текущем году привело к волне насилия. Отмечается, что в стране погибли по крайней мере 32 человека. На людей нападали из-за появившихся в WhatsApp ложных сообщений об их преступлениях. Например, 1 июля толпа линчевала пятерых человек в штате Махараштра из-за распространившихся слухов об их причастности к похищению детей. Погибшие — бедные крестьяне, прибывшие из соседнего района на автобусе. Как только они вышли, на них напали около 40 человек. 4 июля правительство Индии потребовало от руководства WhatsApp пресечь распространение слухов в мессенджере.