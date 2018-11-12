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Региональный чемпионат рабочих специальностей WorldSkils открылся в Туле

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В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» открылся III региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkils». В течение трех дней его участники будут соревноваться в выбранных профессиях. В Тульской области подобные состязания проходят уже в третий раз.

Конкурсная программа пройдет по 23 основным компетенциям. В соревнованиях примут участие более 200 человек. В основном это будут студенты колледжей и молодые специалисты.

В этом году впервые к чемпионату присоединятся школьники. Они смогут проявить себя в одной из пяти специальностей. Основной площадкой чемпионата станет Тульский колледж строительства и отраслевых технологий.

Как отмечают «Тульские известия», в торжественной церемонии открытия приняла участие министр образования Тульской области Оксана Осташко. От имени губернатора Алексея Дюмина она пожелала ребятам удачи в честной борьбе.

Ранее сообщалось, что участникам мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills разрешат находиться без виз на территории России с 7 августа по 7 сентября 2019 года. Чемпионат пройдет в Казани.

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