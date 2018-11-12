В подмосковной школе ученика госпитализировали после драки

После драки в школе Ленинского района Подмосковья 12-летнего ученика госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом 12 ноября сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По словам матери мальчика, эти повреждения ее сын получил во время драки, которая произошла 6 ноября в здании школы, которая находится в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области», — сказал собеседник агентства.

Помимо закрытой черепно-мозговой травмы, ребенок получил сотрясение головного мозга и перелом носа. По данному факту начата доследственная проверка.

11 ноября сообщалось, что полиция проводит проверку по факту избиения школьницы в Минеральных водах (Ставропольский край). Происшествие было записано на видео и опубликовано в социальных сетях.