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В подмосковной школе ученика госпитализировали после драки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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После драки в школе Ленинского района Подмосковья 12-летнего ученика госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом 12 ноября сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По словам матери мальчика, эти повреждения ее сын получил во время драки, которая произошла 6 ноября в здании школы, которая находится в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области», — сказал собеседник агентства.

Помимо закрытой черепно-мозговой травмы, ребенок получил сотрясение головного мозга и перелом носа. По данному факту начата доследственная проверка.

11 ноября сообщалось, что полиция проводит проверку по факту избиения школьницы в Минеральных водах (Ставропольский край). Происшествие было записано на видео и опубликовано в социальных сетях.

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