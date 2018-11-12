Экс-мэра Тамбова заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В отношении Александра Боброва, бывшего главы администрации Тамбова, возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Боброва арестовали в Тамбове в субботу, 10 ноября. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как уточняет ИА «Абирег», этот арест является продолжением уголовного дела, связанного с банкротством МУП «Тамбовинвестсервис». Долг предприятия различным компаниям составляет около 2 млрд рублей. Следствие считает, что отчасти задолженность создали искусственно: МУП безвозмездно принимало долги от управляющих компаний, чтобы не допустить коммунального коллапса.

Кроме того, следователи установили, что с 2010 по 2015 год, в период, когда Бобров возглавлял городскую администрацию, руководство МУП совершало крупные сделки без официального согласования с властями на сумму 22 млн рублей. Часть этих денег потратили на приобретение двух дорогих иномарок.

В августе 2018 года арестовали бывшего гендиректора «Тамбовинвестсервиса» Юрия Дубовика по статье «Превышение должностных полномочий». Следствие считает, что он необоснованно заключил договор на оказание юридических услуг на сумму 6 млн рублей.