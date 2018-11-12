Прямой эфир

Экс-мэра Тамбова заподозрили в злоупотреблении полномочиями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отношении Александра Боброва, бывшего главы администрации Тамбова, возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Боброва арестовали в Тамбове в субботу, 10 ноября. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Как уточняет ИА «Абирег», этот арест является продолжением уголовного дела, связанного с банкротством МУП «Тамбовинвестсервис». Долг предприятия различным компаниям составляет около 2 млрд рублей. Следствие считает, что отчасти задолженность создали искусственно: МУП безвозмездно принимало долги от управляющих компаний, чтобы не допустить коммунального коллапса.

Кроме того, следователи установили, что с 2010 по 2015 год, в период, когда Бобров возглавлял городскую администрацию, руководство МУП совершало крупные сделки без официального согласования с властями на сумму 22 млн рублей. Часть этих денег потратили на приобретение двух дорогих иномарок.

В августе 2018 года арестовали бывшего гендиректора «Тамбовинвестсервиса» Юрия Дубовика по статье «Превышение должностных полномочий». Следствие считает, что он необоснованно заключил договор на оказание юридических услуг на сумму 6 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вице-мэр Сочи стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
В Саудовской Аравии обвинили напавших на Хашокджи в превышении полномочий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017