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Независимые АЗС проверят на соблюдение антимонопольных законов до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Независимые АЗС в российских регионах, занимающие монопольное положение на рынке, привлекут к подписанию соглашения о стабилизации топливного рынка. Об этом 12 ноября сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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Он отметил, что кабмин поставил перед Федеральной антимонопольной службой (ФАС) задачу проанализировать все сети независимых АЗС в регионах. По его словам, их доля составляет 62% рынка нефтепродуктов и, несмотря на большое число независимых сетей, их владельцами выступают одни и те же лица, действующие в нарушение антимонопольного законодательства.

«Такой анализ будет проведен до конца декабря, и в случае, если будут выявлены компании, которые занимают на розничном рынке монопольное положение, с ними тоже будут подписано соглашение», — цитирует ТАСС зампреда правительства.

31 октября правительство заключило с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на дизельное топливо и бензин до конца текущего года. Козак отметил 12 ноября, что к настоящему моменту цены уже удалось зафиксировать.

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