Около 1 тыс. мальков судака выпустили в реку Шелонь под Псковом
В водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь Дедовичского района выпустили около 1 тыс. мальков судака. Экологическую акцию по зарыблению водоема провели энергетики ГРЭС.
Как рассказали Псковскому агентству информации на самом предприятии, акцию провели для восстановления рыбных запасов водохранилища, воду из которого используют в технологическом процессе электростанции.
По словам директора Псковской ГРЭС Евгения Голубева, использование природных ресурсов четко контролируют сотрудники НИИ. Благодаря постоянному мониторингу, химические и микробиологические показатели водохранилища удается поддерживать в норме.
Помимо восполнения рыбных запасов, акция направлена на популяризацию идеи заботы об окружающем мире, бережного отношения к природе.
Ранее сообщалось о планах властей Липецкой области выпустить в реку Воронеж около 122 тыс. мальков толстолобика.