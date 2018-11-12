Около 1 тыс. мальков судака выпустили в реку Шелонь под Псковом

В водохранилище Псковской ГРЭС на реке Шелонь Дедовичского района выпустили около 1 тыс. мальков судака. Экологическую акцию по зарыблению водоема провели энергетики ГРЭС.

Как рассказали Псковскому агентству информации на самом предприятии, акцию провели для восстановления рыбных запасов водохранилища, воду из которого используют в технологическом процессе электростанции.

По словам директора Псковской ГРЭС Евгения Голубева, использование природных ресурсов четко контролируют сотрудники НИИ. Благодаря постоянному мониторингу, химические и микробиологические показатели водохранилища удается поддерживать в норме.

Помимо восполнения рыбных запасов, акция направлена на популяризацию идеи заботы об окружающем мире, бережного отношения к природе.

Ранее сообщалось о планах властей Липецкой области выпустить в реку Воронеж около 122 тыс. мальков толстолобика.