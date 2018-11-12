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Чиновники Ставропольского края проведут проверку после избиения девушки

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров взял под личный контроль расследование избиения подростка в Минеральных Водах. В соцсетях 10 ноября появилось видео, на котором несколько девушек жестоко бьют свою сверстницу, в том числе прыгая на нее ногами.

На место направлена группа представителей министерства образования региона и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает NewsTracker. Полиция проводит проверку. Устанавливаются лица, причастные к избиению девушки.

Как стало известно 1 ноября, в Москве арестовали двух школьников по делу о покушении на убийство сверстника. Подозреваемые рассказали, что сами испугались того, что сделали, и в тот же день принесли извинения пострадавшему в соцсети. Подросток несколько дней провел в реанимации.

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