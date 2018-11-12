Сотрудник метеостанции пропал в Магаданской области

В Северо-Эвенском городском округе Магаданской области пропал сотрудник метеостанции Лабазная. Мужчина уехал на снегоходе в сторону поселка Омсукчан и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительной информации, мужчина 1994 года рождения выехал на снегоходе в сторону Омсукчана, но обратно на метеостанцию не вернулся. Организованы поиски, в которых задействованы спасатели Магаданского филиала ДВРПСО России и экипаж вертолета Ми-8 Магаданского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

При совместной работе спасатели 10 ноября провели обследование с воздуха тех территорий, где, по заявлениям очевидцев, мог находиться пропавший. Также были проведены поиски наземным способом. Мероприятия результатов не дали. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Правоохранительные органы организовали по факту исчезновения мужчины проверку.