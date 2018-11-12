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Ночь на 12 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ночь на понедельник, 12 ноября, стала самой холодной с начала осени в Москве. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По словам метеоролога, к утру температура воздуха в Москве опустилась ниже -7 градусов. Аналогичная температура сохранится по ночам в течение всей недели и будет держаться на уровне -5...-7 градусов, пишет НСН. Вместе с тем атмосферное давление после резкого роста в ночь на 12 ноября начнет понижаться, а к среде достигнет отметки 755 мм. рт. ст.

Как пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос», побить рекорд прошлой ночи может ночь на 13 ноября.

«По расчетам, воздух в Москве предстоящей ночью может остыть до -7...-9, может быть даже -8...-10 градусов, в столичном регионе мы ожидаем понижение ночных температур до -7...-12 градусов», — рассказали в центре погоды.

Специалисты также отметили, что минимальная температура минувшей ночью составила -7,3 градуса.

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