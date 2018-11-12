Пушилин победил на выборах главы ДНР с 60,85% голосов

Врио главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин победил на выборах в регионе с 60,85% голосов. Об этом информирует председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова по результатам подсчета 100% бюллетеней.

Как пишет ТАСС, за ним следуют Роман Храменков, набравший 14,2% голосов, и Елена Шишкина, заручившаяся поддержкой 9,3% избирателей. Роман Евстифеев набрал 7,75% голосов, Владимир Медведев — 6,5%. Позднякова также отметила, что 1,4% бюллетеней были признаны недействительными.

При этом на выборах в народный совет ДНР победило общественное движение «Донецкая Республика» — за его кандидатов проголосовали 72,5% избирателей.

«Списки кандидатов в депутаты народного совета ДНР распределяются так: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,5%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 26,0%», — пояснила Позднякова.

Выборы главы и Народного совета ДНР состоялись в самопровозглашенной республике 11 ноября. Местные власти не зафиксировали нарушений, способных оказать существенное влияние на итоги голосования.