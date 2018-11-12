Стелу мичману Ивану Перову установили в Пскове

В Пскове на Аллее героев у Вечного огня открыли стелу в память о Герое Советского Союза, мичмана, боцмана подлодки Л-4 Ивана Перова. Инициатором установки стали участники проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

Как уточняет Псковская лента новостей, с просьбой об установке памятного знака в проект обратился племянник мичмана. Активисты подготовили обращение к главе города. Кроме того, инициативу поддержал городской Совет ветеранов войны и труда. Идею одобрили на заседании общественной комиссии по упорядочению названий улиц, а окончательное решение приняла Псковская гордума.

На церемонии открытия стелы родственник героя Виктор Перов рассказал, что в Симферопольском районе Крыма в честь его предка назвали целое село, а на родине до сего момента его память не увековечили.

Иван Перов с 1941 года служил боцманом-сигнальщиком подводной лодки «Л-4» 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота. Он принимал участие в героической обороне Севастополя и освобождении Крыма.