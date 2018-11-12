Москвичам пообещали потепление и дожди к концу недели

Потепление и небольшие дожди в Московском регионе ожидаются с четверга, 15 ноября. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

«Во второй половине недели небо над Москвой постепенно начнут затягивать облака и ближе к выходным возрастет вероятность небольших дождей. Это скажется влиянием атмосферных фронтов, которые будут медленно, но верно оттеснять антициклон», — приводит сообщение синоптиков агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистов, обильных и продолжительных снегопадов в столице пока не прогнозируется.

В «Фобосе» также отметили, что в первой половине недели температурный фон будет на 2–4 градуса ниже средних многолетних значений, но с четверга температура придет к норме для середины ноября.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 ноября в столице зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление.