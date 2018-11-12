«Яндекс» составил онлайн-рейтинг самых популярных у россиян сайтов

Сервис «Яндекс.Радар», позволяющий отслеживать посещаемость сайтов в России и популярность браузеров в Белоруссии, Казахстане и Турции, начал показывать рейтинг интернет-проектов, популярных у жителей страны. В него вошли 10 тыс. ресурсов, которые можно фильтровать по типу и тематике, сообщили в пресс-службе компании.

Это первый публичный рейтинг, который охватывает все наиболее посещаемые ресурсы и отражает интересы всей аудитории. Благодаря сервису можно будет узнать посещаемость за день, долю аудитории приложений и среднее время, которое пользователи проводят на сайте.

«Яндекс» рассчитывает месячную аудиторию самых популярных ресурсов на основе обезличенной информации собственных продуктов — «Элементов Яндекса», «Браузера» и других, сообщает телеканал «Звезда».

Рядом с каждым интернет-проектом в перечне указана минимальная оценка посещаемости. При наведении курсора можно увидеть максимальную оценку. Точные значения приведены для проектов, разрешивших использовать сведения AppMetriсa и «Яндекс.Метрики».

Аналитик Эльдар Муртазин 9 ноября выложил у себя в Twitter изображение коробки с характеристиками еще не анонсированного смартфона компании «Яндекс».