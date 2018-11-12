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Синоптики рассказали о самых морозных днях на неделе

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Фото: Depositphotos
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На ближайшей неделе москвичей ждет морозная, бесснежная, но яркая и солнечная погода. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, самые холодные дни придутся на первую половину недели — с понедельника по среду. Температура воздуха в ночное время понизится до отрицательных двузначных показателей — ­­до -10...-12 градусов, а дневные не будут достигать нулевой отметки, но будут к ней стремиться.

В четверг и пятницу ожидаются облачность и понижение атмосферного давления, температура воздуха в ночные часы составит -2...-4 градуса, а днем будет около нуля.

По словам Вильфанда, на выходных ожидаются небольшие осадки в виде мелкого снега. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +2 градусов. Специалист также отметил, что погода соответствует нормальным показателям по отношению к климатическим значениям.

Ранее 12 ноября сообщалось, что в Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление.

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