Четыре человека пострадали во время пожара в многоэтажке в Севастополе

Во время пожара в жилом доме в Севастополе пострадали, по последним данным, четыре человека. Один из них госпитализирован.

Как сообщает онлайн-издание «Новый Севастополь», ЧП произошло в здании на улице Хрусталева. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:14 в субботу, 10 ноября, и уже через семь минут сотрудники МЧС прибыли на место происшествия.

Площадь возгорания составила 5 кв. м. Огонь быстро распространялся по помещению. Было принято решение об эвакуации всех жильцов дома. На полное тушение пожарным потребовалось чуть более часа. С огнем боролись 14 человек и пять единиц техники.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в здании бывшего общежития в Челябинске. Пострадали двое детей, они госпитализированы.