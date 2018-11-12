Две девочки госпитализированы после пожара в Челябинске

Два ребенка пострадали в результате пожара в здании бывшего общежития в Челябинске. Жильцы здания эвакуированы.

Возгорание произошло в помещениях бывшего общежития в Тракторозаводском районе, загорелся мусор между 10-ым и 11-ым этажами. Дым распространялся по верхним этажам, в связи с чем оперативные службы провели эвакуацию. На улицу вывели 23 человек, в том числе четырех детей. Об этом сообщает 1obl.ru.

В больницу были доставлены девочки двух и 12 лет с подозрением на отравление продуктами горения. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пожар был ликвидирован примерно в течение часа.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошло возгорание в пяти квартирах. Огонь охватил балконы многоэтажного здания. Проведена эвакуация 30 человек.