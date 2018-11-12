Директор Театра Табакова подал заявление об уходе

Директор Московского театра Табакова Александр Стульнев подал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского», — заявил Стульнев. Пост директора «Табакерки» он занимал со дня его основания в 1997 году, пишет сетевое издание m24.ru.

12 марта 2018 года в результате продолжительной болезни ушел из жизни возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков. Его место занял актер Владимир Машков. По словам вдовы Табакова, актрисы Марины Зудиной, она почти не общается с ним, поэтому не знает, каким стал театр после его назначения.