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Вырубку липы планируют запретить на всей территории Приморского края

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Justus de Cuveland
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На территории Приморского края хотят ввести полный запрет на вырубку липы. Данное предложение было направлено в Министерство природных ресурсов РФ. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями Черниговского района, которая прошла в воскресенье, 11 ноября.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края, по данному вопросу есть поручение вице-премьера РФ Алексея Гордеева. Ожидается, что запретительные меры будут введены на территории региона до конца 2018 года.

Разработать в кратчайшие сроки проект закона профильным департаментам поручил Олег Кожемяко. По его словам, постановление правительства о запрете вырубки липы выйдет в конце ноября или начале декабря.

Врио губернатора отметил, что Черниговский район всегда славился своими пасеками и данным видом хозяйства занимаются многие жители. Он заявил, что нельзя вырубать липу в угоду интересам 2–3 компаний-лесозаготовителей.

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