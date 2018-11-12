Серийную похитительницу игрушек задержали в Симферополе

В Симферополе задержали серийную похитительницу дорогостоящих игрушек. Операцию провел наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в одном из торговых центров.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Крыму, на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из охраняемых ТЦ. Выяснилось, что сотрудники магазина опознали в покупательнице женщину, которая на протяжении нескольких дней воровала детские игрушки.

Сумма ущерба оценивается более чем в 30 тыс. рублей. Все факты краж зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемой оказалась 34-летняя жительница Симферопольского района. Ее передали сотрудникам территориального отдела полиции. Женщина уже созналась в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября сообщалось о том, что во Франции задержали женщину, которая от скуки обокрала несколько десятков магазинов. На счету пенсионерки — более 700 краж игрушек с витрин.