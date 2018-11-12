Прямой эфир

Серийную похитительницу игрушек задержали в Симферополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Симферополе задержали серийную похитительницу дорогостоящих игрушек. Операцию провел наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в одном из торговых центров.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Крыму, на пульт дежурного поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из охраняемых ТЦ. Выяснилось, что сотрудники магазина опознали в покупательнице женщину, которая на протяжении нескольких дней воровала детские игрушки.

Сумма ущерба оценивается более чем в 30 тыс. рублей. Все факты краж зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Подозреваемой оказалась 34-летняя жительница Симферопольского района. Ее передали сотрудникам территориального отдела полиции. Женщина уже созналась в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале ноября сообщалось о том, что во Франции задержали женщину, которая от скуки обокрала несколько десятков магазинов. На счету пенсионерки — более 700 краж игрушек с витрин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные обокрали актеров театра Сергея Безрукова
Калининградцу могут дать 4 года тюрьмы за кражу плюшевого медведя
Уголовное дело заведено по статье «Грабеж»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017