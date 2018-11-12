Голкипер Габулов объявил о завершении карьеры

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов объявил о завершении игровой карьеры. Об этом он написал на своей странице в Instagram в понедельник, 12 ноября.

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе», — отметил Габулов.

Спортсмен подчеркнул, что полностью отдал себя футболу и «достиг тех результатов, которые мог достичь». Кроме того, он завершает карьеру на мажорной ноте — в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира.

«Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю всё, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным», — резюмировал голкипер.

Владимир Габулов известен по выступлениям за ряд российских клубов, в том числе московские ЦСКА и «Динамо». В составе армейского клуба голкипер стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. В составе национальной команды он завоевал бронзу на чемпионате Европы.

11 ноября о завершении карьеры объявил еще один известный российский игрок — Андрей Аршавин. Последним клубом полузащитника стал казахстанский «Кайрат».

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