На Сахалине уволилась публично унизившая школьницу учительница

Преподавательница школы в городе Холмске Сахалинской области уволилась после того, как унизила одну из учениц из-за внешнего вида, назвав девочку приемной.

Об этом заявила начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух.

Она уточнила, что с 62-летней учительницей была проведена «беседа о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний» в отношении учащихся и их родителей, передает «РИА Новости».

По словам Карнаух, педагог признала вину и уволилась. Перед уходом в присутствии всего класса учительница принесла извинения школьнице и ее родителям.

Поведение педагога снял на камеру телефона и выложил в интернет одноклассник девочки. На кадрах видно, как учительница отчитала школьницу из-за небольшой дырочки на кофте.

Видеозаписью заинтересовалась областная прокуратура, по факту инцидента проводится проверка.