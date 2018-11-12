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Стадион «Заря» откроют в Хабаровске после ремонта

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В Хабаровске после капитального ремонта планируют открыть стадион «Заря», работы на котором начались в 2017 году. Церемония открытия состоится 15 ноября в 16:00.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска, первая очередь стадиона «Заря» была сдана в декабре 2011 года. В нем были обустроены футбольное, бейсбольное и хоккейные поля, на которых одновременно могут заниматься 256 человек. В 2017 году на объекте начался капитальный ремонт трибун и подсобных помещений.

В рамках работ специалисты обустроили специализированные душевые и туалетные комнаты для маломобильных граждан, заменили плиты перекрытий и электропроводку. Внутренние помещения трибун перепланировали, что позволило увеличить площади функциональных зон.

В зимний период два поля из трех на стадионе зальют для учебно-тренировочных занятий по хоккею с мячом муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Заря». Также будут созданы условия для катания на коньках, где желающие смогут взять инвентарь напрокат.

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