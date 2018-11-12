Перцовый баллончик распылили в школе в Великом Новгороде

Учеников и сотрудников вывели из здания школы в Великом Новгороде из-за распыления газового баллончика. Его принес на занятия ученик пятого класса.

По данным сотрудников учебного заведения, родители дали мальчику перцовый баллончик для самообороны. В гардеробе на цокольном этаже ученик седьмого класса вытащил из рюкзака пятиклассника баллончик и распылил его. Никто не пострадал, однако на всякий случай из здания были выведены сотрудники и ученики. Об этом пишет Новгород.ру.

Спустя короткое время занятия возобновились, родителей обоих учеников вызвали в школу.

Ранее сообщалось, что на Украине 18 детей госпитализированы после распыления слезоточивого газа в помещении школы. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».