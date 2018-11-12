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Движение в Волоколамском тоннеле в Москве восстановили после обрыва кабеля

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Движение в Волоколамском тоннеле в Москве восстановлено по всем полосам. Об этом сообщается в понедельник, 12 ноября, в официальном аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в Twitter.

«В Волоколамском тоннеле движение восстановлено по всем полосам движения», — говорится в сообщении.

Ранее в тоннеле по направлению в центр столицы произошел обрыв кабеля. Правый и средний ряды были перекрыты для въезда, чтобы аварийная бригада могла устранить проблему, сообщает агентство городских новостей «Москва». Движение было затруднено на протяжении 3 км.

Ранее в ноябре в Китае завершили строительство самого глубокого в стране подводного тоннеля метро. Он связывает восточную и западную части порта Циндао в провинции Шаньдун. Длина тоннеля достигает 8,1 км, из которых 3,49 км пролегают под водой.

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