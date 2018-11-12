На Украине заявили о зависимости от топлива из России

Прекращение поставок российского топлива на Украину приведет к коллапсу в секторе нефтепродуктов. Такую точку зрения в интервью «Обозреватель» высказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он указал, что Россия экспортирует на Украину около 60% используемого страной топлива. Таким образом, прекращение поставок станет катастрофическим ударом для рынка, передает телеканал RT.

«Он (коллапс — ред.) может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется», — отметил Корольчук.

В начале октября текущего года на Украине зафиксировали резкий скачок цен на нефтепродукты. Специалисты «Консалтинговой группы А-95» отмечали, что рост стоимости бензина обусловлен ростом мировых цен на нефть и ослаблением гривны.

Украина фактически не добывает нефть, поэтому вынуждена покупать ее за рубежом. Основным поставщиком до 2014 года была Россия. Сейчас Киев закупает нефтепродукты у Ирана, Азербайджана и Алжира.

2 октября глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук сообщил о разработке законопроекта о создании в стране стратегического запаса нефти и нефтепродуктов. По его словам, речь идет о 2 млн т нефти, которая будет использоваться при возникновении чрезвычайных ситуаций.