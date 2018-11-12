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Почти 122 тыс. мальков толстолобика выпустят в озеро в Липецкой области

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В Липецкой области завершают расчистку заболоченного участка озера Богородицкого. Для восполнения ущерба в водоем выпустят мальков толстолобика.

По данным управления экологии и природных ресурсов, за время расчистки из Богородицкого убрали несколько тысяч тонн ила и донных отложений. Восстановление водоема подходит к завершению. Так как рыбному хозяйству мог быть нанесен ущерб, принято решение выпустить в воду около 122 тыс. мальков. В качестве места зарыбления Азово-Черноморское агентство по рыболовству выбрало реку Воронеж, которая соединяется с озером. Об этом сообщает GOROD48.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в районе села Каракулино в реку Каму выпустили 63 тыс. мальков стерляди.

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