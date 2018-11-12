Трамп побеседовал о ДРСМД с мировыми лидерами

Продуктивная дискуссия состоялась 11 ноября между мировыми лидерами в ходе торжественных мероприятий в Париже, которые были посвящены столетию окончания Первой мировой войны.

Торжественный обед прошел в Елисейском дворце. Рядом с российским лидером за столом сидели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным, французским коллегой Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель договор РСМД, ситуацию в Саудовской Аравии и Сирии, вопросы торговли Афганистан и Китай.

Путин пообщался с Трампом

Глава государства Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос журналистов, удалось ли ему пообщаться с главой Белого дома. Россия «готова к диалогу с США» по вопросу ДРСМД, подчеркнул Путин и выразил надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса по соглашению, добавляет «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что политики не провели обстоятельную беседу, так как не представилось возможности.

Путин и Трамп, покидая Елисейский дворец, сказали друг другу «до встречи», добавил он.

Как прокомментировал беседу Вашингтон

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, беседа лидеров государств и правительств состоялась в ходе двухчасового ланча в Елисейском дворце Она отметила «хорошую и продуктивную» дискуссию политиков и добавила, что обсуждались «множество вопросов».

20 октября Трамп заявил о решении выйти из ДРСМД. США обвинили Россию в нарушении соглашения. Москва такие заявления отвергла, напомнив, что именно Вашингтон размещает системы ПРО на территории Европы.