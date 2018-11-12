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Подземные трубы для орошения земли украли в Свердловской области

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В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом похитили около 1,5 км труб для орошения сельскохозяйственной земли, которая принадлежит министерству агропромышленного комплекса Свердловской области.

Реконструкцию мелиоративной системы провели в 2004 году на бюджетные средства. В минувшие выходные директор предприятия обнаружил, что подземную систему орошения распилили и вывезли. Часть труб уже сдали в металлолом, передает TagilCity.ru.

По словам очевидцев, это сделал владелец местной гусиной фермы. Полиция проводит проверку. 

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