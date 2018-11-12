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Мужчина погиб при падении дерева в Ульяновской области

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти 43-летнего мужчины в Ульяновской области. Он получил травмы при падении дерева.

Инцидент произошел в селе Чуварово. Дерево рухнуло, когда мужчина спиливал сосну. С травмами головы жителя Ульяновской области увезли в больницу. Пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение, пишет 1ul.ru.

Ранее сообщалось, что дерево упало на женщину с собакой в Уфе. Жительница Башкортостана прогуливалась с питомцем в лесопарковой зоне, когда ее задело веткой. Пострадавшая отказалась от госпитализации, собаку доставили в ветеринарную клинику.

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