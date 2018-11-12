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Сенсорный стол-доску для детсадов разработали ученые Томска

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Томские ученые разработали сенсорный стол для воспитателей детских садов. Этот стол трансформируется в доску, а при необходимости на него можно установить обучающие программы или игры.

Как сообщает РИА «Томск» со ссылкой на инновационный портал Томской области, разработка принадлежит специалистам компании «Универсальные терминал системы» (УТС). Диагональ сенсорной столешницы — 55 дюймов. В режиме стола панель могут использовать одновременно несколько человек. Если процесс не предполагает включенности учеников, столешницу при помощи специального механизма можно трансформировать в доску.

По словам директора УТС Алексея Куимова, пока стол-трансформер продается в России поштучно. Однако в скором времени разработчики начнут серийное производство и будут поставлять новинку в другие страны.

Ранее сообщалось, что в России запатентовали технологию расчета опасности обледенения самолетов при взлете и посадке. Ее разработали ученые Института прикладной астрономии РАН и их коллеги из Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.

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