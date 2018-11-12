Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой Высшего госсовета страны

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов 11 ноября провел встречу с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Мишри, в ходе которой стороны обсудили ситуацию в североафриканской стране. Об этом информирует пресс-служба российского МИДа.

Переговоры прошли в Палермо накануне открытия международной «Конференции для Ливии».

«В ходе состоявшейся беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике нормализации ситуации в Ливии», — указано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

На встрече Богданов подтвердил приверженность Москвы преодолению разногласий между политическими силами в Ливии на путях широкого национального диалога, который должен обеспечить единство, территориальную целостность и сохранность государственного суверенитета страны.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет в итальянском Палермо 12–13 ноября. 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин не сможет принять участие в мероприятии, однако Москва на конференции будет представлена на высшем уровне.