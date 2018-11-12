Шесть юных футболистов погибли в Перу при падении автобуса в пропасть

Шесть подростков и один взрослый погибли в результате аварии с автобусом, перевозившим членов юношеской футбольной команды в Перу. По данным газеты El Comercio, транспортное средство сорвалось с автострады в пропасть.

Как сообщили в МВД страны, инцидент произошел 11 ноября в северном регионе Амасонас на дороге между провинциями Чачапояс и Родригес де Мендоса. Автобус, в котором находились спортсмены 13–14 лет, упал в ущелье глубиной 30 м.

В результате аварии погибли шесть членов юношеской команды и водитель. Еще 11 человек получили ранения, из них 10 — несовершеннолетние. Двое пострадавших подростков находятся в тяжелом состоянии, их эвакуируют в столицу страны Лиму для оказания необходимой медицинской помощи.

11 ноября двухэтажный автобус протаранил остановку общественного транспорта на юге Лондона, в результате пострадали 20 человек.