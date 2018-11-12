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Пушилин лидирует на выборах главы ДНР

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Опубликованы предварительные результаты выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС.

В ДНР побеждает врио главы республики Денис Пушилин. После обработки 97,52% бюллетеней он набирает 60,9% голосов избирателей. Возглавляемое им общественное движение «Донецкая Республика» получило 72,74% голосов. За «Свободный Донбасс» свои голоса отдали 23,9% жителей республики.

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Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заручился поддержкой 68,4% избирателей. В республике подсчитано 96% бюллетеней.

11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов. Участки для голосования были открыты до 20:00 мск. По данным ЦИК, явка в ДНР превысила 80%.

На выборах депутатов Народного собрания лидирует общественное движение «Мир Луганщине». Оно набирает 74,13% после подсчета 96% бюллетеней.

Весной 2014 года после госпереворота в Киеве на юго-востоке Украины начался вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать его итоги и объявили о создании независимых республик.

Для разрешения конфликта в 2015 году между Россией, Украиной, Германией и Францией были согласованы Минские договоренности. Комплекс соглашений, утвержденных «нормандской четверкой», предусматривает незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в регионе, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы и диалог о проведении местных выборов на юго-востоке страны.

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