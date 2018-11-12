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Жилой район в Сыктывкаре останется без уличного освещения до 2020 года

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Жители микрорайона Парпом в Сыктывкаре жалуются на отсутствие освещения на улицах. Как говорится в заявлении, оставленном на портале проекта «Активный гражданин», в темное время суток, особенно осенью и зимой, идущих вдоль дороги людей не видно уже после 16:00. Несмотря на то что район большой, на улице нет ни одного фонаря.

В ситуацию вмешалась республиканская прокуратура. После этого в администрации Сыктывкара утвердили план реализации муниципальной программы «Развитие городского хозяйства». Устройство сетей уличного освещения предусмотрено в период 2019–2020 годов. В случае экономии финансирования вопрос наружного освещения на одной из улиц микрорайона пообещали рассмотреть в следующем году, сообщает ИА «Комиинформ».

Ранее сообщалось о том, что жители пятиэтажного дома в Камышине в Волгоградской области вынуждали оплачивать освещение двора — управляющая компания без согласия собственников подключила уличные фонари к общедомовым электрическим сетям. Права жильцов восстановила прокуратура.

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